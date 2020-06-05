إقالة وزيرة تربية مدغشقر لطلبها شراء سكاكر بمليوني يورو للطلبة

المصدر: أ ف ب

أقيلت وزيرة التربية والتعليم في مدغشقر ريجاسوا أندريامانانا،أمس، بعد أيام قليلة من إعلانها عن خطة لشراء السكاكر للتلاميذ لتخفيف مرورة الشاي العشبي الذي روج له رئيس البلاد أندري راجولينا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت أندريامانانا أنها طلبت سكاكر بقيمة مليوني يورو.

وقالت لوسائل إعلام "إن شراء السكاكر، بمعدل ثلاثة لكل شخص، كان مخططا بهدف تقديمه مع شاي كوفيد-أورغانكس للتلاميذ" موضحة أن طعم هذا المشروب مر.

ولم يتم التحقق من الفوائد المحتملة لهذا الشاي العشبي حتى الآن في أي دراسة علمية.

وقد أثارت طلبية السكاكر هذه سخطا لدى سكان الجزيرة التي تعتبر من أفقر البلدان في العالم، وتم إلغاؤها أخيراً.

وقد أقال مجلس الوزراء الذي عقد الخميس، بموجب بيان صحافي، أندريامانانا.

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