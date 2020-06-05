«الطفلة الشيف» تهزم كآبة الإغلاق في ميانمار

المصدر: بنوم بنه - د.ب.أ

أصبحت طفلة عمرها ثمانية أعوام في ميانمار نجمة طهي شهيرة، بعد أن واجهت الملل أثناء الإغلاق المرتبط بوباء كورونا في ميانمار من خلال مساعدة والديها في إعداد العشاء.

وسجلت مقاطع فيديو للطفلة، موي مينت ماي تو، وهي تجهز سريعاً الأطباق التقليدية مرتدية قبعة الطاهي، مئات الآلاف من المشاهدات على تطبيق «تيك توك» الصيني لمقاطع الفيديو، حيث أسعدت القلوب وأثارت شهية مشاهديها الذين يعانون قيود الإغلاق.

ومع تأخر عودتها إلى المدرسة لمدة شهرين بسبب تدابير منع انتشار فيروس كورونا، تقضي الطفلة ما يصل إلى ثلاث ساعات في اليوم في المطبخ.

وبمساعدة عائلتها، تبيع وتسلم الأطباق مقابل 10 آلاف كيات (سبعة دولارات تقريباً) لكل منها، وتخطط لإنفاق المال على شراء جرو جديد.

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