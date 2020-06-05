ملكة جمال مصر بعد إصابتها ب"كورونا": لا تستهونوا أرجوكم"

المصدر: أبوظبي –الإمارات اليوم

كشفت ملكة جمال مصر السابقة للبيئة والسياحة عام 2017، ريوان علاء، إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، منذ نهاية شهر رمضان الماضي، محذرة الجميع من خطورة هذا المرض.

وأوضحت علاء في رسالة نشرتها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على "انستغرام"، أنها أصيبت منذ عيد الفطر الماضي رغم التزامها وأسرتها بكافة الاحتياطات وبتعقيم وتطهير المنزل وعدم الخروج، مضيفة: "أرجوكوا خلوا بالكم لو بتحبوا أهلكم وخايفين عليهم.. الموضوع مش هزار ومتعب أوى.. أنا بيعدى عليا أيام بموت فيها مش عارفة أتنفس.. ما تستهونوش أرجوكم".

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