فيديو ليوناردو دي كابريو عن «الجنة العائمة» يحظى بتفاعل مليوني

المصدر: هانوي - د.ب.أ

تخطى مقطع فيديو نشر على حساب الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو على موقع «إنستغرام»، يدعو إلى وضع نهاية للتلوث في خليج فيتنامي مشهور عالمياً، حاجز المليون مشاهدة أمس.

ويظهر الفيديو ومدته 58 ثانية مشاهد ملتقطة من الجو للقرية العائمة، كاي بيو في خليج «لان ها» الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب غرب خليج «ها لونغ» المشهور عالمياً. وقال دي كابريو في وصفه أسفل الفيديو «قرية الصيد التقليدية تلك في خليج لان ها في فيتنام تطفو فوق المياه الزمردية بين تشكيلات الحجر الجيري الخصبة. يعتمد القرويون على البحر للبقاء على قيد الحياة ويعتمدون في رزقهم على صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسباحة». وأضاف «إنها تبدو كأنها جنة، لكن أسلوب حياتهم الفريد مهدد بمياه الصرف الصحي والتلوث والأنشطة السياحية غير المستدامة وتغير المناخ. إذا أريد لخليج لان ها أن يظل مكاناً جميلاً للعيش فيه وزيارته، يجب على السياح الاهتمام بتقليص تأثيرهم البيئي أثناء زيارته».

ولم يتضح ما إذا كان دي كابريو قد زار الخليج، على الرغم من أن الرسالة تعكس اهتمام الممثل بقضايا بيئية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news