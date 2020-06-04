بورسعيد تحتفي بابنها محمود ياسين

المصدر: القاهرة ■الإمارات اليوم

أطلقت محافظةبورسعيد الساحلية المصرية اسم الفنان محمود ياسين على القاعة الكبرى بالمركز الثقافي (أوبرا بورسعيد)، تقديراً لدور فنان من أبناء المدينة في الفن والثقافة بالمنطقة العربية.

وحسب موقع الشروق المصرية، أمس، أرسلت المحافظة رسالة إلى أسرة الفنان القدير ابن بورسعيد، قالت فيها: «نتشرف بأن نزف إليكم بكل الفخر والسعادة نبأ قرار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بإطلاق اسم نجم مصر والوطن العربي الفنان القدير محمود ياسين على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافي (أوبرا بورسعيد)؛ تكريماً على مشوار عطائه الفني، وتتويجاً لدوره في إثراء الحركة الفنية بأعماله الخالدة في السينما والمسرح والتلفزيون».

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