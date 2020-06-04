«بويمو».. أول «سكوتر» قابل للنفخ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمكن باحثون يابانيون من تطوير «سكوتر» فريد يمتاز بقابليته للنفخ، و يمكن طيه وحفظه في حقيبة الظهر، بحسب «مرصد المستقبل» التابع لمؤسسة دبي للمستقبل.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن فريقاً من جامعة طوكيو طور الـ«سكوتر» واسمه «بويمو»، بهدف توفير طرق أكثر كفاءة للتعامل مع النقل عبر المسافات القصيرة والمتوسطة.

وأضافت أن فريق البحث قرر التركيز على تصميم قابل للطي وخفيف الوزن، يمكن للناس حمله معهم في وسائل النقل العام، واستخدامه للتنقل لمسافات قصيرة تبلغ ميلاً واحداً أو أقل.

ويتكون «بويمو» من إطار قماشي مستطيل قابل للنفخ، ومصنوع من قماش «البولي يوريثين الحراري» (TPU)، ومضخة كهربائية صغيرة يمكنها نفخ الإطار بالكامل في نحو دقيقة، لتصل إلى ضغط ستة إلى سبعة أرطال لكل بوصة مربعة. ويتميز بأربع عجلات مطاطية صغيرة تُعلق على الجزء السفلي من الإطار القابل للنفخ، إلى جانب محرك كهربائي صغير، وجهاز تحكم لاسلكي يعلق على مقود الدراجة، فيما يبلغ إجمالي وزن الدراجة قرابة 5.5 كيلوغرامات، مع تأكيد الفريق على جعل الـ«سكوتر» أخف وزناً في المستقبل.

• إطار مستطيل له عجلات من قماش «البولي يوريثين».

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