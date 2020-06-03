بالفيديو.. شاهد "بويمو" أول "سكوتر" قابل للنفخ

المصدر: دبي الامارات اليوم

تمكن باحثون يابانيون من تطوير "سكوتر" فريد يمتاز بقابليته للنفخ، و يمكن طيه وحفظه في حقيبة الظهر. بحسب "مرصد المستقبل" التابع لمؤسسة دبي للمستقبل.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن فريق من جامعة طوكيو طور ال" سكوتر" واسمه "بويمو" بهدف توفير طرق أكثر كفاءة للتعامل مع النقل عبر المسافات القصيرة والمتوسطة.

وأضافت أن فريق البحث قرر التركيز على تصميم قابل للطي وخفيفة الوزن يمكن للناس حملها معهم في وسائل النقل العام واستخدامها للتنقل لمسافات قصيرة والتي تبلغ ميلا واحدا أو أقل.

وتتكون "بويمو" من إطار قماشي مستطيل قابل للنفخ مصنوع من قماش "البولي يوريثين الحراري" (TPU)، ومضخة كهربائية صغيرة يمكنها نفخ الإطار بالكامل في نحو دقيقة، لتصل إلى ضغط 6-7 أرطال لكل بوصة مربعة.

وتتميز الدراجة ب4 عجلات مطاطية صغيرة تُعلق على الجزء السفلي من الإطار القابل للنفخ، إلى جانب محرك كهربائي صغير، وجهاز تحكم لاسلكي يعلق على مقود الدراجة، فيما يبلغ إجمالي وزن الدراجة قرابة 5.5 كيلوغرام، مع تأكيد الفريق على جعل الدراجة أخف وزنا في المستقبل.

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