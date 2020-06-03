غرافيك.. «سبيس إكس».. تبدأ صفحة جديدة في تاريخ رحلات الفضاء

المصدر: المصدر: (سبيس إكس) - (وكالة ناسا) / إنفوغرافيك: ماهر الجوهري

لم يمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) شركة «سبيس إكس»، ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) من تحقيق هدفهما المشترك، رغم تأجيل الإطلاق الأول بسبب الحالة الجوية. يفتتح نجاح الإطلاق مرحلة جديدة لشركة «سبيس إكس» في تاريخ الرحلات الفضائية، فهي أول شركة ربحية تطلق رحلات فضائية تجارية مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى أنها أول رحلة مأهولة تنطلق من الأراضي الأميركية، بعد نهاية برنامج مكوك الفضاء التابع لـ«ناسا» عام 2011.

انطلقت مركبة «كرو دراجون» على متن الصاروخ «فالكون9»، وبداخلها بوب بنكن ودوغلاس هيرلي، من قاعدة «إي 39» بمركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال بفلوريدا، وهبط الجزء المخروطي الأمامي لصاروخ «فالكون9»، والقابل لإعادة الاستخدام بأمان على متن قاعدة «أوف كوروس أي ستيل لاف يو» العائمة في المحيط الأطلسي.

للإطلاع على مواصفات صاروخ شركة «سبيس إكس» الجديد «فالكون 9» ومراحل الرحلة ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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