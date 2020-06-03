عائدون إلى شواطئ باتايا الفيروزية: لقد أصبحت جنة

المصدر: بانكوك ■أ.ف.ب

عاد كثيرون إلى شواطئ رملية شهيرة في تايلاند، أول من أمس، محافظين على مسافة آمنة بين بعضهم، بعدما خففت السلطات من تدابير مواجهة فيروس «كورونا» المستجد للمرة الأولى المفروضة على البلاد منذ أكثر من شهرين.

في باتايا، ذهل الزوار بمدى نقاوة المياه الزرقاء الفيروزية لخليج تايلاند، ومارس المتقاعدون الرياضة على طول الشاطئ.

ومازالت قواعد التباعد الاجتماعي سارية، وأمرت السلطات المحلية مرتادي الشاطئ بالبقاء على مسافة متر على الأقل من بعضهم.

وكانت الألمانية، هايدي غليمو، من أوائل الذين غطسوا في المياه. وقالت لوكالة «فرانس برس»، تعليقاً على نظافة المياه والسكينة التي حلت في المكان: «لم أستطع مقاومة الإغراء. لقد أصبحت جنة، تماماً كما كانت قبل 30 عاماً».

وتخضع تايلاند لتدابير عزل منذ منتصف مارس الماضي، عندما أعلنت السلطات حالة طوارئ لمواجهة «كوفيد-19»، وأغلقت مراكز التسوّق ومراكز الترفيه والأماكن العامة، بما في ذلك الشواطئ.

لكن عدد الإصابات الجديدة شهدت تراجعاً في مايو الماضي، ومنحت دور السينما ومراكز التدليك في كل أنحاء المملكة الضوء الأخضر للعودة إلى العمل، أول من أمس. وتظهر السجلات الرسمية أن تايلاند سجلت ما يزيد قليلاً على 3000 إصابة بفيروس «كورونا» و57 وفاة، وهي حصيلة تعدّ منخفضة نسبياً، لكن بعض الخبراء يقولون إن عدم وجود اختبارات قد يخفي الحصيلة الفعلية. وتسبب رحيل الأجانب وحظر وصول الوافدين الجدد في ضرب الاقتصاد بشدة، خصوصاً أن البلاد تعتمد بشدة على الأموال التي تدرها السياحية في المنتجعات مثل باتايا.

بوكيت مغلقة

لم تغلق كل الشواطئ في تايلاند خلال فترة العزل، كما لم يعد فتح كل الشواطئ المغلقة، أول من أمس، إذ مازالت الشواطئ في بوكيت (جنوب تايلاند) مغلقة، فيما بقيت الشواطئ في هوا هين مفتوحة طوال الوقت.

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