تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي ونقلها إلى العناية المركزة

المصدر: متابعة الامارات اليوم

كشفت صجف مصرية من منذ قليل تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي (81عاما) بعد إصابتها بفيروس كورونا. وكشفت مصادر لصجيفتي " اليوم السابع"، و" الدستور" ، أنه تم نقل الجداوي إلى العناية المركزة فجر اليوم الثلاثاء، حيث ترقد في مستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية، المخصص لاستقبال مصابي الوباء.

وأوضحت المصادر أن الجداوي واجهت صعوبة في التنفس وآلاما في الصدر وصداعا في الرأس، مشيرة إلى أنها تعاني من نقص في نسبة الأوكسجين في الدم، حيث تترواح نسبته بين 87 إلى 89.

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