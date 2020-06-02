في السعودية: جراحة معقدة تعيد جزءا من دماغ رضيع عمره 10 أيام

المصدر: الرياض -د ب أ

نجح أطباء مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، شرقي السعودية، في إجراء جراحة معقدة لإصلاح عيوب خلقية لطفل لم يتجاوز 10 أيام من عمره، في حالة نادرة الحدوث.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية في عددها الصادر اليوم عن المدير العام التنفيذي للمستشفى الدكتور عبدالوهاب بن سليمان الجباري قوله إن أمر تمثل في علاج "حالة نادرة لعيب خلقي ناتج عن خروج جزء من الدماغ خارج الرأس، في عملية معقدة لإرجاع الدماغ وتجميل العظم والجلد، إضافة إلى توفير عناية مركزة فائقة قبل وبعد العملية التي تضمنت علاجات القلب والتنفس الصناعي ومضادات حيوية مناسبة لحالته الصحية".

وأشار الجباري إلى أن العملية استغرقت 6 ساعات من خلال فريق عمل متخصص في العناية لحديثي الولادة وجراحة المخ والأعصاب والجراحة التجميلية، بالتعاون مع فريق الجراحة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام. ولفت إلى أنه بعد استقرار العلامات الحيوية للطفل، خرج من المستشفى بصحة وعافية ويرضع رضاعة طبيعية.

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