بالفيديو.. طائرة مسيرة لتعقيم مدرجات الملاعب

المصدر: دبي- الامارات اليوم

مع بدء عودة الانشطة الرياضية بشكل تدريجي، لاتزال مصدر خوف من ان تتسبب في نقل عدوى فيروس كورونا، ولذلك تبذل الجهات الرياضية الكثير من الجهد لإيجاد طريقة سريعة ومجدية لتعقيم المدرجات. في أميركا تم اختبار طائرة مسيرة لتعقيم الملاعب، ونجحت الطائرة في انجاز مهمتها في وقت أقصر من البشر، ووفرت الكثير من الجهد وحمت العمال من خطورة الاقتراب من الأسطح التي قد تكون موبوءة وذلك بحس \ب " مرصد المستقبل"، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل.

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