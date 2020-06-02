الساحة الاعلامية الإماراتية تفقد محمد المزروعي صاحب "دعاء المتقين" و"خفقات قلب"

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

فقدت الساحة الإعلامية في الإمارات الإعلامي محمد مسعود المزروعي، أحد رواد الإعلام في أبوظبي، والذي وافته المنية أمس، الأثنين، ووري جثمانه الثرى في العين.

والتحق الفقيد الراحل بإذاعة أبوظبي في عام 1972، وتميز بصوت إذاعي فريد، ولغة عربية سليمة، وشغل منصب مذيع رئيسي في إذاعة بوظبي ثم مديراً للإذاعة. ورافق المزروعي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لسنوات عدة، كمراسل للإذاعة وممثلا لها. كما قدم العديد من البرامج الوطنية والثقافية من بينها "بريد المستمعين"، و"خفقات قلب" و"عندما تشرق الشمس"، إلى جانب البرنامج الصباحي "دعاء المتقين" والأدعية الصباحية، كما سجل ديوان الشاعر بن ظاهر بصوته.

وحرص العديد من الإعلاميين الإماراتيين نعي الفقيد الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين مآثره ومسيرته المهنية والوطنية.

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