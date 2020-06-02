بالصور.. العالم يستعيد بحذر مظاهر الحياة الطبيعية

المصدر: وكالات

بكثير من الحذر بدأت ملامح الحياة الطبيعية تعود ببطء إلى شوارع وأحياء العالم ومواقعه السياحية،

بعد أشهر من العزل نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد. وعلى الرغم من تخفيف القيود، إلا أن هناك الكثير من الشروط الإلزامية على المواطنين وأصحاب المطاعم أو المواقع السياحية لابد من تنفيذها، خوفاً من فيروس عنيد لايزال ينتشر ويهدد الكثير من دول العالم. ورغم المخاوف من موجة إصابات ثانية، إلا أن دول العالم وجدت أن عليها إيجاد طريقة ما للتعايش مع فيروس كورونا، وإنقاذ الحياة بشكلها العام والحياة الاقتصادية بشكل خاص.

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