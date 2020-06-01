منعاً للتزوير.. عملات بعدسة متناهية الصغر وصور مجسمة

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

طوّرت شركة أميركية تقنية جديدة في مجال طباعة أوراق النقد، تتيح للمستخدم العادي اكتشاف الأموال المزيفة بسهولة.

وتشير الدراسات إلى أنه أثناء تداول أوراق النقد في التعاملات اليومية، فإن الشخص العادي ينظر إلى ورقة النقود في يده لفترة لا تزيد بأي حال من الأحوال على ثانية واحدة.

ونجحت الشركة الأميركية - التي تحمل اسم «كراين كارنسي» - في طباعة أوراق نقد تحتوي على عدسة متناهية الصغر داخلها، وتركز هذه العدسة على أيقونة أو رسم معين على وجه ورقة النقد، بحيث يبدو كصورة مجسمة، بل ويتحرك أثناء تعامل المستخدم بالعملة.

وأفاد موقع «تيك إكسبلور» بأن الشركة طبعت بالفعل العديد من العملات التي تتميز بخاصية الصورة المجسمة، من بينها عملات في أوزبكستان وجزيرة أروبا في البحر الكاريبي.

ويجري تداول هذه النوعية من العملات بالفعل منذ أكثر من عام، وأثبتت الدراسات أن هذه الخاصية الأمنية الجديدة تحظى بثقة المستخدم من ناحية الاطمئنان لسلامة العملة.

ونقل «تيك إكسبلور» عن الباحثة جين ريموند، المتخصصة في مجال الإدراك البصري بجامعة برمنغهام البريطانية، قولها إن «الخواص الجديدة تعطي المستخدم مؤشرات سهلة وواضحة لتحديد ما إذا كانت الورقة مزيفة أو سليمة».

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