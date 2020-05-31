بالفيديو ...نجل الراحل حسن حسني يروي تفاصيل لحظات والده الاخيرة

المصدر: متابعة الامارات اليوم

كشف نجل الممثل المصري الراحل حسن حسني تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة ‏والده.

وقال هشام حسن في مداخلة تلفزيونية مع قناة "‎TeN TV"، إن والده كان لغاية بعد العيد في أحسن حال وصحة جيدة، غير أنه شعر بألم في الصدر قبل يومين.‏ وبسبب ذلك، توجه إلى المستشفى وبعد الآشعة ورسم القلب تبين وجود جلطة مما اضطر الأطباء لتركيب ‏قسطرة في القلب، وبعد 5 ساعات من تركيبها، وبسبب عامل التقدم في السن لم يتحملها، ووافته المنية.

وأكد نجل الممثل المصري، أن والده لم يوصه أي وصية أخيرة ولم يتحدث إليه سرا، فقد كان للحظة الأخيرة يحب تجمع أولاده معه ويعشق ‏الضحك، وفي المقام الأول كان حب الناس يعني له الكثير، كما كان يعتبر أن أحفاده هم أقرب الناس إليه.‏

يذكر أن آخر عمل فني شارك فيه حسني هو مسلسل ‏‏"سلطانة ‏المعز" ‏مع الفنانة غادة عبد الرازق، رمضان 2020، ومن قبلها مسلسل "أبو جبل" مع الفنان مصطفى شعبان، رمضان ‏‏2018‏‎.‎

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