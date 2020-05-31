رجاء الجداوي من المشفى: استغرب هذا السواد في قلوب الناس

المصدر: متابعة الامارات اليوم

عبرت الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي، عن حزنها من استمرار نشر الأخبار الكاذبة ببعض المواقع الإخبارية حول وفاتها نتيجة إصابتها بفيروس كورونا. وقالت الجداوي : "إن الخبر أصابها بضيق شديد واستغراب من وجود أشخاص يحملون بداخلهم هذا السواد غير المبرر، داعية الله أن "يزيح الغشاوة من قلوبهم ويرون الحق" خاصة وأنها تلقت مكالمات حب واطمئنان من أشخاص لا تعرفهم من مختلف الدول العربية في السعودية والكويت وسلطنة عمان وليبيا وغيرهم.

وأكدت الفنانة المصرية في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، استقرار حالتها الصحية وأنها تتلقي العلاج وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة التي تتبع مع كل المرضى داخل غرفة مثل باقي الغرف بلا تمييز وبنفس القدر من الرعاية والاهتمام.

وسخرت الجداوي ممن أشاعوا بأنها تلقى رعاية مميزة زائدة قائلة: "هيهتموا زيادة ازاي .. هيزودوا الجرعة؟ علشان أموت؟ ..كله زي بعض سواسية غني وفقير لا يميز المرض بينهم".

وأضافت رجاء الجداوي، أنها عندما أصيبت بارتفاع في درجة حرارتها في يوم 27 رمضان واعتقدت أنها ربما قد تكون أصيبت بضربة شمس خاصة أنه كان يوما حارا وعندما تناولت خافض حرارة ولم تنخفض حرارة جسمها.

وأوضحت أنها أتمت إجراءات دخلوها الحجر الصحي بمستشفي العزل بالإسماعيلية ببطاقتها الشخصية التي تحمل اسمها الحقيقي "نجاة علي حسن" كأي مريضة ولم يكشتف أحد أنها رجاء الجداوي إلا بعد دخولها الحجر خاصة أنها كانت في حالة إعياء وإرهاق شديدين وأنها الآن تكمل علاجها وحالتها جيدة وتحمد الله كثيرا.

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