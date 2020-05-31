عقار"روماتيزم" يتصدى ل"عاصفة السيتوكين" في حالات "كورونا" المتقدمة

المصدر: لوس انجلوس- أ ف ب

قال اطباء من جامعة ألاباما التخصصية أن عقار "أناكينرا" المخصص لأمراض الروماتيزم، أظهر نتائج مبشرة في علاج المصابين في مراحل متقدمة ب"كوفيد-19 " ، وأظهرت دراسة نشرت في مجلة "ذي لانسيت روماتولوجي" أن العقار ساهم بخفض خطر الوفاة والحاجة إلى وضع جهاز تنفس اصطناعي في العناية المركزة

وكتب الطبيب المتخصص في أمراض الروماتيزم راندي كرون "أن الانخفاض الكبير في معدل الوفيات المرتبط باستخدام "أناكينرا" لدى المصابين أمر مشجع في هذه الأوقات، وخاصة المرضى الذين يعانون من متلازمة "عاصفة السيتوكين" المرتبطة بكورونا".

وأضافت الدراسة أن الهدف من استخدامه هو منع حدوث "عاصفة السيتوكين" التي يهاجم فيها الجسم نفسه والتي قد تحصل في ظل التهاب رئوي حاد قد يسببه كوفيد-19 فيحصل قصور خطر في الجهاز التنفسي، وهي حالة تتوقف فيها الرئتان عن إنتاج الأوكسجين الكافي للأعضاء الحيوية ما يتطلب مساعدة أجهزة التنفس الاصطناعية.

ووفقا للفريق الطبي فإن حقن هذا العقار تحت الجلد لمدة 10 أيام لـ52 مريضا يعانون من شكل حاد من كوفيد-19 أدى إلى انخفاض في خطر الوفاة والحد من الانتقال إلى العناية المركزة لتلقي مساعدة في التنفس عن طريق الأجهزة الاصطناعية.

وأشارت الدراسة إلى أن 25% من المرضى الذين عولجوا ب"أناكينرا" قد نقلوا إلى العناية المركزة أو توفوا، مقارنة بنحو 73% من الذين لم يتلقوا هذا العلاج الحيوي.

وشارك في الدراسة 44 مريضا عولجوا في السابق في المؤسسة نفسها لمقارنة النتائج، ولدى المجموعة التي تلقت العقار، لوحظ انخفاض سريع في متطلبات الأوكسجين بعد 7 أيام من العلاج.

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