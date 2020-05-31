من تايلور سويفت إلى دونالد ترامب: نوفمبر موعدنا

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

ردّت مغنية البوب الشهيرة تايلور سويفت بقوة على دونالد ترامب، أول من أمس، بعدما كتب تغريدة توحي بأنه يسمح بإطلاق النار على متظاهرين غاضبين من قتل الشرطة رجلاً أسود في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية.

وكتبت سويفت على «تويتر» حيث يتابعها 86 مليون مستخدم «بعدما أشعلت نيران تفوق البيض والعنصرية خلال كل فترة رئاستك هل لديك الجرأة للتظاهر بالتفوق الأخلاقي قبل التهديد بالعنف؟».

واستشهدت بتغريدة ترامب المثيرة للجدل التي قال فيها «عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار»، قبل أن تضيف: «سنصوت لإزاحتك في نوفمبر» المقبل. وأثار ترامب الجدل بعد نشره تغريدة على احتجاجات عنيفة مناهضة للشرطة في مينيابوليس وصف فيها المتظاهرين بـ«قطاع طرق» وحذر من تدخل عسكري. ونشر مئات الجنود في شوارع مينيابوليس وسانت بول أول من أمس بعد ليلة ثالثة من أعمال الشغب التي بدأت للتنديد بما اعتبروه وحشية الشرطة ضد الأميركيين من أصل إفريقي.

وانطلقت الاحتجاجات عقب انتشار مقطع فيديو يصور جورج فلويد (46 عاماً)، الذي قتل على يد الشرطة، مكبل اليدين على الأرض يوم الاثنين الماضي. وتوفي جورج بعدما ضغط شرطي بقدمه على رقبته لأكثر من خمس دقائق.

«هل لديك الجرأة للتظاهر بالتفوق الأخلاقي قبل التهديد بالعنف؟».

86 مليوناً عدد متابعي النجمة على موقع «تويتر».

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