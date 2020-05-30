مرعي الحليان يحذّر من خبر تحقيقه مليونَي درهم شهرياً

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

حذّر الفنان الإماراتي مرعي الحليان من إعلان منتشر عبر مواقع إخبارية على الإنترنت يشير إلى تحقيقه دخلاً يقدّر بمليوني درهم شهرياً، مؤكداً أنه سيتقدم ببلاغ رسمي لشرطة الجرائم الإلكترونية في الإمارات للتحقيق في الأمر.

وقال الحليان لـ«الإمارات اليوم» إنه استغرب الأمر في البداية، ولكنه تجاهله على اعتبار أنه رابط لخبر وهمي وسيختفي، ولكن مع الوقت وجد أن الخبر ينتشر بسرعة عبر مزيد من المواقع على الإنترنت بعناوين متعددة.

وأشار إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات من زملاء وأصدقاء له يسألونه عن حقيقة هذا الخبر، وبعضهم تساءل عن طبيعة العمل الذي يمارسه، ويحقق له هذا الدخل الضخم شهرياً، وهو ما أثار انزعاجه.

وأضاف الحليان: «الغريب أنهم يرفقون هذه الأخبار بصور لي من أعمالي التي قدمتها، لإكسابها قدراً من الصدقية، ولكن في حقيقة الأمر أنني أجهل تماماً مصدر هذه الأخبار، ولماذا تم اختياري لتنسب لي»، موضحاً أنه مع تزايد التعليقات التي يتلقاها نتيجة هذا الخبر الكاذب قرر اللجوء إلى شرطة الجرائم الإلكترونية لوضع حد لهذا الأمر.

«تلقيتُ اتصالات من زملاء، بعضهم يتساءل عن العمل الذي أمارسه».

«يرفقون الأخبار بصور من أعمالي، لإكسابها قدراً من الصدقية».

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