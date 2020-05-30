بسبب تداعيات «الوباء» الاقتصادية والصحية

37 % من الألمان: لا سفر خلال العطلة الصيفية

31 % يعتزمون السفر لقضاء عطلتهم الصيفية.. لكن داخل ألمانيا. ■إي.بي.أيه

المصدر:
  • برلين ■د.ب.أ
التاريخ:

كشف استطلاع حديث للرأي أن أكثر من ثلث الألمان يعتزمون التخلي عن السفر، لقضاء عطلة صيفية هذا العام.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس، أن 37% من الألمان لن يقضوا عطلات هذا الصيف، بينما يعتزم 31% آخرون السفر لقضاء عطلتهم الصيفية، لكن داخل ألمانيا، ويعتزم 13% من الذين شملهم الاستطلاع قضاء عطلة صيفية في الخارج الأوروبي، في حين لم يحدد 18% قرارهم.

والأسباب التي دفعت أكثر من ثلث الألمان إلى عدم التخطيط لقضاء عطلات هذا الصيف، هي الخوف من عواقب أزمة جائحة كورونا الاقتصادية (61%)، والمخاوف الصحية (33%).

ويتوقع 71% من الألمان أن يتدهور الوضع الاقتصادي في بلدهم بقوة، بينما لا يتوقع ذلك 28% فقط من الذين شملهم الاستطلاع.

ويرى 57% أن منح الأسر مساعدات حكومية بـ300 يورو عن كل طفل، أمر جيد، بينما عارض 38% ذلك.

أجرى الاستطلاع معهد «فالن»، بتكليف من القناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف). وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 26 حتى 28 مايو الجاري، 1377 ألمانياً.

 

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