رأي "الشؤون الدينية" الجزائرية بمن أفطر رمضان بسبب "كورونا"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أفادت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية اليوم الخميس، بأن المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين أفطروا في شهر رمضان "وجب عليهم القضاء بعد الشفاء".

وأوضحت لجنة الفتوى في بيان لها على صفحتها الرسمية على"فيسبوك"، وبحسب وسائل إعلام جزائرية أن العاجزين عن الصوم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، يسقط عنهم الصوم، ولا يجب عليهم القضاء وتترتب عليهم فدية فقط.

وأضاف البيان: "بالنسبة للمرضى الذين سبب لهم الصوم مشقة كالمرضى المصابين بكوفيد-19، ومن كان في حكمهم فأفطروا، وجب عليهم القضاء بعد الشفاء".

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