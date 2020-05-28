"كورونا" يوجه ضربة قاضية لأكثر من 100 صحيفة ورقية أسترالية

المصدر: سيدني -أ ف ب

أعلنت مجموعة "نيوز كورب" الإعلامية التي يملكها روبرت موردوك اليوم أنها ستوقف صدور أكثر من 100 صحيفة محلية وإقليمية بنسخة ورقية في أستراليا بسبب التراجع الكبير في عائدات الإعلانات التي فاقمتها جائحة كوفيد 19.

وكانت المجموعة أعلنت في الأول من أبريل عن تعليق موقت لستين صحيفة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى تسريح مئات العمال.

وأوضحت المجموعة أن معظم صحفها المحلية والإقليمية ستبقى متاحة إلكترونيا فقط اعتبارا من 29 يونيو. وفي المجموع، ستنشر 76 صحيفة على الإنترنت وستغلق 35 صحيفة بشكل نهائي.

ويعكس هذا الوضع اتجاها عالميا مقلقا لقطاع الصحافة الذي يعاني من انخفاض في عدد القراء في ظل بروز "غوغل" و"فيسبوك" كطرفين أساسيين في مجال الإعلانات ما يؤدي إلى تقليص عائدات الإعلانات التي تعتبر حيوية لاستمرار الصحافة.

وقال مايكل ميلر الرئيس التنفيذي لمجموعة "نيوز كورب أستراليا" إن الضربة النهائية سددها فيروس كورونا المستجد.

وقالت المجموعة إن القرار الذي سيؤثر على كل الولايات الأسترالية "سيؤدي إلى فقدان وظائف" لكن أكثر من 375 صحافيا سيواصلون متابعة الأخبار المحلية والإقليمية.

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