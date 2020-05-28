عائدات رسوم مبتكر «استيريكس» لأبطال المستشفيات

المصدر: باريس Àأ.ف.ب

بيعت أربعة رسوم أصلية أنجزها ألبير أوديرزو، أحد مبتكرَيْ شخصية القصص المصورة الشهيرة «استيريكس» مع رينيه غوسيني، أول من أمس، مقابل 390 ألف يورو في مزاد خيري، ومنحت لمستشفيات باريس.

وتوفي أوديرزو، جراء قصور في القلب، مرتبط بفيروس كورونا في مارس الماضي، عن 92 عاماً.

وقالت أرملته آدا: إن المزاد الخيري كان وسيلة لشكر «أبطالنا الجدد، الذين قاوموا الغزاة»، في إشارة إلى الفيروس الذي قتل أكثر من 28 ألف شخص في فرنسا.

وأوضحت دار مزادات «أرتكوريال» أن الرسوم الأربعة الأصلية بيعت بـ390 ألف يورو.

وأضافت الدار أن آدا أوديرزو، وابنتها سيلفي، أرادتا «الانضمام إلى الأمة بكاملها في تكريم موظفي المستشفيات الفرنسيين»، لعملهم خلال الوباء.

وبيع أكثر من 380 مليون كتاب من سلسلة «استيريكس» المصورة في أنحاء العالم بـ111 لغة، إضافة إلى تصوير أفلام ومسلسلات تلفزيونية، وإطلاق ألعاب فيديو، وإنشاء متنزه فرنسي مخصص للرسوم الهزلية وشخصياتها.

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