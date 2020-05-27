نجوم الغناء العربي يعايدون الجمهور بحفلات «أونلاين»

المصدر: حياة الحرزي - دبي

نجوم بالجملة أطلوا هذا العام، بشكل استثنائي، على الجمهور من مختلف المدن العربية، في مبادرة لمشاركة الجمهور فرحة عيد الفطر المبارك عن بُعد، في ظل إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي ظل غياب الفعاليات والمهرجانات الفنية ومجمل النشاطات الترفيهية التي افتقدها الجميع في الآونة الأخيرة، والتي دفعت الجمهور بفئاته المتعددة هذا العيد، إلى استثمار فرصة متابعة نجومه العرب (أونلاين)، والاستمتاع بأجمل أغانيهم وجديدهم الفني بشكل مجاني على مختلف الفضاءات الرقمية، بطريقة آمنة تجنبهم مخاطر التنقل والتعرض للعدوى.

الفرحة مشتركة

في إطار مبادرة «الثقافة للجميع» التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، نظمت الدائرة بثاً حصرياً عبر قناة المجمع الثقافي بموقع «يوتيوب»، لحفلين غنائيين الأول للمطرب العراقي كاظم الساهر، بأول أيام العيد، والثاني للنجم الإماراتي حسين الجسمي ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وعايد الجسمي محبيه ببث حي لحفل غنائي استثنائي برفقة فرقته الموسيقية، قدم خلاله مجموعة من أهم أغنياته التي استمتع بها الجمهور وتفاعل معها عن بُعد، من خلال قناة المجمّع الثقافي بأبوظبي على موقع «يوتيوب».

وأبدى المطرب الإماراتي سعادته بمشاركة الجمهور هذه الفرحة رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، مشيراً إلى أنه سعى جاهداً لتكون الفرحة مشتركة بين الصغار والكبار من أفراد المجتمع الإماراتي والعالم العربي والمشاهدين.

وقال: «اليوم سعادتي كبيرة وأنا في أبوظبي ومع الجمهور في كل بيت يشاهدنا لأننا أسرة واحدة كبيرة نصنع الأمل والتفاؤل والفرحة، فرحة العيد اليوم فرحة مشتركة رغم التباعد إلا أننا مع بعضنا بعضاً، شكراً لوجودكم ومتابعتكم في هذا البث الحي»، معرباً عن شكره لحكومة الإمارات على الجهود المبذولة لأجل التصدي لهذه الجائحة.

واعتبر الفنان الإماراتي أن الفنون لها دور بارز في في التصدي لجائحة كورونا، ودعم الجهود المبذولة لمواجهتها، من خلال نشر مشاعر وأحاسيس الأمل والأمان، والتخفيف عن المجتمع في مثل هذه الظروف، متمنياً أن تكون الأيام المقبلة أفضل في جميع أنحاء العالم، ويعود كل شيء فيها إلى أفضل من السابق وبغدٍ مشرق دوماً.

وأضاف الجسمي: «نحن قادرون على تخطي الصعاب لأننا بالفعل تخطينا الأصعب، وأننا نسير بالطريق الصحيح لتخطي كل ما هو عائق في هذه الأزمة».

لقاءات افتراضية

من جهته، لم يفوّت مسرح المجاز بالشارقة فرصة مشاركة الجمهور متعة متابعة الحفلات الغنائية التي تبث عبر الصفحات الرسمية للمسرح على مواقع التواصل الاجتماعي، للفنان الإماراتي محمد الشحي، والنجم العراقي حاتم العراقي، والفنانة اللبنانية يارا التي عبرت قبل الحفل عن شوقها الكبير للقاء جمهورها ولو افتراضياً.

وبثت دار الأوبرا المصرية مجموعة من الحفلات الفنية عبر موقعها الرسمي على منصة «فيس بوك»، شارك فيها الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنان اللبناني وائل جسار، واختتم القيصر كاظم الساهر ثالثة حفلات دار الأوبرا هذا العام وثانية إطلالاته الجماهيرية على جمهوره في العيد، بعد مشاركة حفلات المجمع الثقافي بأبوظبي.

وفي السياق نفسه تم تقديم مجموعة من الحفلات الغنائية، تحت شعار «خليك في بيتك واحنا نسليك» بثت مباشرة من مسارح الصوت والضوء بالأهرامات وحديقة الأزهر، شاركت فيها كوكبة من نجوم الغناء، على رأسهم تامر حسني وحميد الشاعري وهشام عباس ومدحت صالح.

أما النجمة أنغام، فشاركت جمهورها أمسية فنية مميزة أمس.

بينما اختارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أن تبث لجمهورها حفلاً غنائياً من منزلها أمس عبر قناتها الخاصة على «يوتيوب»، سبقته بحملة ترويجية.

ماجد المهندس.. «معيّدين معاكم»

تحت عنوان: «معيّدين معاكم»، تنظم الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية أربع حفلات فنية مباشرة دون جمهور، تبث عبر المنصات الإلكترونية ومجموعة من القنوات التلفزيونية المختارة.

وأطل النجم ماجد المهندس في أولى هذه الحفلات (بثاني أيام العيد)، إضافة إلى فنان العرب محمد عبده (بثالث أيام العيد أمس)، فيما يطل النجم راشد الماجد على الجمهور مساء اليوم، بالإضافة إلى الفنانة اللبنانية نجوى كرم التي ستشدو غداً.

- حسين الجسمي: «نحن أسرة واحدة كبيرة، نصنع الأمل والتفاؤل والفرحة».

- ماجد المهندس أطل في أولى حفلات الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

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