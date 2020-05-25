رحيل ليلي ليان آخر مغنية شوارع في باريس عن 103 عاما

المصدر: باريس- أ ف ب

توفيت المغنية الشهيرة ليلي ليان التي كانت تتنافس مع إديث بياف في شوارع باريس لجذب الحشود، أمس عن 103 سنوات في مستشفى قرب العاصمة الفرنسية وفق ما أعلن ابنها.

وكانت ليان، صديقة الفنانين موريس شوفالييه وإيف مونتان، تعتبر آخر شخص عامل في هذا المجال الذي يعود إلى 300 عام والذي كان خلاله المغنون يؤدون أغانيهم في الشوارع.

بدأت ليان حياتها المهنية مع بياف في مقاهي الشوارع وزواياها حيث كان الفنانون بمثابة خزائن فونوغراف آلية في باريس ما قبل الحرب.

لكن مع انتشار أجهزة الراديو ومشغلات التسجيل وجد مغنو الشوارع صعوبة في المنافسة ولم تقم ليان بالانتقال إلى صناعة الترفيه داخل القاعات رغم مظهرها الجيد.

ولدت ليان في عام 1917 عندما كانت الحرب العالمية الأولى في ذروتها، وفقدت والدها وهو مقاتل شيوعي في العام 1944.

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