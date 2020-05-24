السعودية تنفي استئناف صلاة الجماعة في المساجد

المصدر: متابعة الامارات اليوم

نفت مصادر سعودية اليوم، ما تداولته حسابات في منصات التواصل الاجتماعي، عن صدور أمر بالسماح باستئناف صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من الخميس القادم

وأشارت صحيفة عكاظ السعودية، إلى "عدم صدور أي أوامر أو قرارات بهذا الشأن، واستمرار تعليق الصلاة في المساجد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد".

وأضافت: "أي مستجدات بهذا الشأن سيتم إعلانها رسميا من قبل جهات الاختصاص".

وأكدت وزارة الداخلية في وقت سابق، على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الخاصة، وعدم الانجراف وراء الشائعات التي تطلق في وسائل التواصل الاجتماعي. ودعت المواطنين إلى "اعتماد المصادر الرسمية ممثلة في حسابات وزارة الداخلية ووكالة الأنباء الرسمية".

وأعلنت الجهات الأمنية في السعودية الجمعة الماضي، تطبيق قرار منع التجول الشامل في مدن ومناطق المملكة حتى يوم الأربعاء المقبل.

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