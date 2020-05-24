تتمة «أفاتار» تعاود تصويرها في نيوزيلندا

المصدر: ولينغتون - رويترز

قال المنتج، جون لانداو، أول من أمس، إن تتمة لفيلم الخيال العلمي الناجح «أفاتار»، لجيمس كاميرون، سيبدأ إنتاجها هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ وقفها في نطاق الجهود العالمية لاحتواء فيروس «كورونا».

وتوقف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في مختلف أنحاء العالم، في منتصف مارس الماضي، لكنه يعود ببطء في بعض الدول، ومن بينها نيوزيلندا التي ستشهد تصوير تتمة «أفاتار».

وأقرت السلطات في نيوزيلندا - حيث تباطأ فيروس كورونا بشدة بعد أن طبقت الحكومة عزلاً عاماً صارماً - ضمانات للإنتاج السينمائي لاستئناف الإنتاج.

وبدأ عرض أفاتار في عام 2009، وظل الفيلم الأكثر دخلاً على الإطلاق حتى يوليو الماضي، عندما تفوق عليه فيلم «المنتقمون: نهاية اللعبة».

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