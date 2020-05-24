«أتلانتس النخلة» يستقبل ضيوفه في العيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستقبل منتجع «أتلانتس النخلة» في دبي ضيوفه، خلال فترة عيد الفطر، حيث تم إعداد مجموعة من خيارات الإقامة والعروض في المنتجع.

وتبدأ عروض الإقامة الخاصة بعيد الفطر من 795 درهماً، مع الحصول على قسيمة خصم بقيمة 200 درهم يتم استرجاعها على خدمات المطاعم والألعاب المائية الشاطئية ونادي «شويكي». كما يقدم المنتجع خلال فترة العيد خصماً يصل إلى 30% على خدمات المطاعم، التي تشمل «بريد ستريت كيتشن» ومطعم «ذا شور» المتاح لتناول وجبات الغداء والعشاء. كما تتوافر خيارات وجبة العشاء في كلٍ من مطعم «نوبو» ومطعم «هاكاسان» ومطعم «سي فاير». كما يشمل خصماً 30% على كل من المأكولات والمشروبات التي يقدمها «مقهى بوسايدون» المواجه على حوض «الأمباسودور لاغون»، الذي يضم أكثر من 65 ألف حيوان بحري، ومقهى «بلاتوس» الواقع في الردهة الرئيسة للمنتجع.

ولمحبي المغامرات والأنشطة المائية الشاطئية من الضيوف المقيمين في المنتجع، فستتاح لهم فرصة الاستماع بالعديد من الفعاليات، والحصول على خصم يصل إلى 20% على جميع الألعاب المائية الواقعة على الشاطئ. وسيستمتع المقيمون في المنتجع بالخدمات التي يقدمها نادي «شويكي» كخدمات قص الشعر والعناية بالأظافر مقابل خصم يصل إلى 30%. وفي نهاية إقامة الضيف بإمكانه أيضاً الحصول على استرجاع 200 درهم من قيمة الخدمات التي قام بها خلال فترة إقامته في المنتجع.

محبو المغامرات والأنشطة المائية الشاطئية من الضيوف ستتاح لهم فرصة الاستمتاع بالعديد من الفعاليات.

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