بالصور..أميركي محكوم مؤبد يفتتح مدونة للطهي ويتحول إلى نجم يتابعه الملايين

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أطلق جورين كومبس (31عاما)، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل في كاليفورنيا، مدونة طهي وسرعان ما وتحول إلى نجم على منصة( TikTok).

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، نالت صفحته أكثر من 1.3 مليون إعجاب، وتمت مشاهدة الفيديو الأكثر شعبية لديه، بمقدار 5.4 مليون مرة.

ويقوم كومبس الذي يحمل لقب blockboyjmomey، بتحميل مقاطع فيديو يسجلها مباشرة في الكاميرا. ولتحضير الطعام والطهي يستخدم أجهزة منزلية يدوية الصنع. على سبيل المثال، وضع قسم من جهاز ميكروويف مكسور تحت سرير معدني، وحصل على وسيلة للشواء.

وأشار كومبس، إلى أنه أصبح مهتما بالطهي، لأن الطعام الذي يقوم بتحضيره، "يبدو له ألذ بكثير".

وقال إنه يطهو للسجناء الآخرين ولأصدقائه.

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