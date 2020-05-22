سلمى حايك تكافح العنف الأسري بوجود «كورونا»

المصدر: مكسيكو سيتي - رويترز

أطلقت الممثلة الأميركية - المكسيكية سلمى حايك، حملة لمكافحة العنف ضد المرأة مع اضطرار الكثير من النساء للبقاء في المنازل في ظل إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا، وحثت الملايين من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي على «التضامن مع المرأة».

وقالت حايك في مقطع فيديو نشرته على حسابها على «إنستغرام» الذي يتابعه نحو 15 مليون شخص: «نبقى داخل منازلنا لحماية أنفسنا، لكن ماذا لو تحول البقاء في البيت إلى مصدر للتهديد؟ أكثر من (كورونا)».

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