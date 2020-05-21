سيارة تقتحم متجرا لملابس المحجبات في سيدني

المصدر: ملبورن -رويترز

قالت متحدثة باسم شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية إن سيارة رياضية اقتحمت متجرا لبيع ملابس المحجبات في غرب سيدني اليوم ما أدى لإصابة 11 شخصا وكذلك سائق السيارة لكن لا يوجد أي مؤشر على أن الحادث يرتبط بالإرهاب.

وذكرت الشرطة في بيان أن السيارة الرياضية وهي من طراز "سوبارو" اصطدمت بسيارة أخرى كانت متوقفة في إشارة مرور في بنكستاون في حوالي الساعة 1515 بالتوقيت المحلي قبل أن تواصل الطريق لتصطدم بمتجر قريب.

وقالت الشرطة في بيانها "أصيب السائق و11 من المارة. يجري علاجهم حاليا في مكان الحادث لكن لا يُعتقد أن إصاباتهم خطيرة".ويجري ضباط من شرطة بنكستاون تحقيقاتهم في مكان الحادث.

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