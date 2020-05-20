الأميرتشارلز للبريطانين: ساعدو المزارعين الطعام لا يأتي بالسحر

المصدر: لندن -د ب أ

حث الأمير تشارلز البريطانيين، اليوم على الخروج إلى الحقول ومساعدة المزارعين في حصاد المحصول خلال فترة تفشي وباء كورونا.

وقال الامير تشارلز /71 عاما/ في رسالة فيديو نشرها على موقع "إنستغرام" إن "الطعام لا يأتي بالسحر، فالامر كله يبدأ من خلال مزارعينا الاستثنائيين".

وأضاف تشارلز، المهتم بممارسة أعمال البستنة العضوية، في رسالته التي تم تسجيلها في حديقة منزله في بيركال باسكتلندا: "لا أشك في أن العمل سيكون غير جذاب، وفي بعض الأحيان سيكون صعبا".

ويدعم وريث عرش بريطانيا، من خلال تعليقاته، مبادرة "Pick for Britain" ، المشتركة بين الحكومة والقطاع الزراعي، والتي تهدف لحشد المزيد من العمال أثناء فترة الوباء.

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