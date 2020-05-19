علماء صينيون يأملون وقف " كورونا" بعقار مطوّر دون لقاح

المصدر: بكين- أ ف ب

يطوّر مختبر صيني عقارا يعتقد أن لديه القدرة على وقف تفشي فيروس كورونا المستجد. ويقول باحثون إن العقار الذي يجري العلماء اختبارات عليه في جامعة بكين لن يخفض فترة التعافي للمصابين فحسب، بل بإمكانه كذلك توفير مناعة قصيرة الأمد من الفيروس.

وقال مدير مركز بكين للإبداع المتقدّم في علوم الجينوم ساني شي" إن العقار نجح في مرحلة الاختبارات التي أجريت على الحيوانات". ويستخدم العقار أجساما مضادة محيّدة، ينتجها جهاز المناعة البشري لمنع الفيروس من إصابة الخلايا، والتي عزلها فريق شي من دم 60 مريضا تعافوا.

وتشير دراسة أجريت على أبحاث الفريق ونشرت الأحد في مجلة "سِل" العلمية إلى أن استخدام الأجسام المضادة يوفّر "علاجا" محتملا للمرض ويقصّر فترة التعافي.

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون العقار جاهزا للاستخدام في وقت لاحق هذا العام وفي الوقت المناسب لمواجهة أي تفش محتمل خلال الشتاء للفيروس، الذي أصاب 4,8 مليون شخص حول العالم وأودى بأكثر من 315 ألفا.

وأفاد "التخطيط جار لبدء التجارب السريرية"، مضيفا أنها ستجري في أستراليا وغيرها من الدول بما أن عدد الإصابات تراجع بشكل كبير في الصين، ما يعني أن عدد الناس الذين يمكن إجراء الاختبارات عليهم تراجع.

وقال "نأمل بأن تتحوّل هذه الأجسام المضادة المحيّدة إلى عقار متخصص يمكنه وقف الوباء".

وقال مسؤول صحي الأسبوع الماضي إن لدى الصين حاليا خمسة لقاحات كورونا محتملة في مرحلة الاختبار.

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