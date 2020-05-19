نيوزيلنديون يحرقون أبراج اتصالات خوفاً من شبكات الجيل الخامس

المصدر: ولنغتون - د.ب.أ

تحقق الشرطة النيوزيلندية في سلسلة من محاولات الحرق المتعمد لمواقع أبراج اتصالات، وقال رئيس الشرطة إن المتورطين سيتم التعامل معهم بحزم. وقال أندرو كوستر مفوض الشرطة، إن «الشرطة تحقق في الهجمات». وأوضح أن «الضرر الذي لحق بشبكات الهاتف المحمول مرتبط بمجموعات تعارض شبكات الجيل الخامس، معتقدة أنها تسبب ضرراً».

وذكر بيان لمنتدى الاتصالات في البلاد، أنه تم رصد ما لا يقل عن 15 حريقاً أو هجوماً على أبراج الاتصالات في أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

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