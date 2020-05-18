بالصور..مراكب البندقية تعود "بحذر".. في انتظار سياح غائبين

المصدر: البندقية -أ ف ب

عادت مراكب الغندول الشهيرة وإن بحذر وإجراءات مشددة إلى القناة الكبرى في البندقية ناقلة عددا قليلا جدا من الركاب لعبور هذا المجرى المائي بانتظار عودة السياح الغائبين راهنا.

وقد نقل سائقا مركب بعدما وضعا قناعين وقفازات في الغندول الأسود قبل ظهر اليوم راكبا وحيدا لعبور القناة الكبرى.

ويعتمد التباعد الاجتماعي على متن المركب مع مسافة متر فاصلة بين المقعد والآخر رسمت حدودها بواسطة شريط لاصق على ارضية الغندول.

ويحق لهذه المراكب التي تشتهر بها البندقية نظريا استئناف نشاطاتها لكن الحركة تبقى بطيئة جدا مع غياب السياح عن المدينة. ويبقى عدد المراكب قليلا جدا في المياه.

ويفترض أن تستأنف نشاطها فعلا بعد إعادة فتح الحدود أمام السياح الأوروبيين في الثالث من يونيو.

وبعد شهرين من الإغلاق التام للجم الوباء القاتل، دخلت إيطاليا اليوم في مرحلة جديدة من تخفيف القيود مع إعادة فتح المتاجر واستئناف القداديس في الكنائس.

وفي مؤشر إلى عودة الوضع نسبيا إلى طبيعته، أعادت كاتدرائية القديس بطرس فتح أبوابها أمام الزوار الذين كان عددهم قليلا صباح الاثنين بعدما خلت شوارع العاصمة الإيطالية منذ شهرين من السياح.

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