200 موقع اثري يوناني متاحة " لعدد محدود من الزوار"

المصدر: أثينا -د ب أ

طبقت اليونان اليوم الاثنين مزيدا من التخفيف للإجراءات التي تتخذها لمواجهة وباء كورونا، حيث أعادت فتح أكثر من 200 موقع أثري للزائرين بعد شهرين من إغلاقها، من بينها معبد الأكروبوليس.

وقالت رئيسة اليونان، إيكاتريني ساكيلاروبولو، في خطاب ألقته في الأكروبوليس بأثينا، أنه سيتم في البداية استئناف العمليات في المواقع الاثرية المفتوحة فقط.

وسيتم فتح المواقع الاثرية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، لعدد محدود من الزائرين، مع تطبيق إجراءات تباعد إجبارية ، ووضع حواجز لفصل تدفق من يدخل ويخرج إلى الاماكن.

و تخطط بعد ذلك للسماح بفتح دور السينما في الهواء الطلق، في الأول من يونيو المقبل، والمتاحف في 15 من الشهر نفسه، ثم إقامة الفعاليات الفنية في 15 من يوليو.

تجدر الاشارة إلى أن الشواطئ العامة في اليونان كان قد أعيد فتحها يوم السبت الماضي، مع اتخاذ إجراءات لتقليل خطر الإصابة بالفيروس لأدنى حد.

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