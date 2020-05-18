«ديزني» تعيد فتح منطقة للتسوّق والترفيه في فلوريدا

المصدر: فلوريدا - رويترز

قالت شركة والت ديزني إنها ستفتح جزئياً مجمع ديزني سبرينجز للترفيه والتسوّق في منتجع عالم والت ديزني بفلوريدا بعد غدٍ.

وذكر بيان يوم السبت، أن «ديزني» والاتحادات التي تمثل العمال في عالم والت ديزني في فلوريدا توصلت إلى اتفاق بشأن إجراءات لحماية العاملين من فيروس كورونا.

وقال نائب رئيس «ديزني سبرينجز»، مات سايمون، في بيان، الليلة قبل الماضية «بينما تظل الملاهي الترفيهية والفنادق الخاصة بنا مغلقة مؤقتاً، فإن إعادة فتح (ديزني سبرينجز) على مراحل بأكبر قدر ممكن من التحلي بالمسؤولية».

وذكرت الشركة أنها تطبق إجراءات السلامة مثل اشتراط وضع غطاء وجه «مناسب» وفحص درجات الحرارة وممارسات التباعد الاجتماعي، وزيادة إجراءات التنظيف والتطهير.

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