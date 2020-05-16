داعية مصري يثير الجدل بظهوره في مسلسل "الاختيار" ويوضح كواليس المشهد

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

بعد أن آثار ظهوره في مسلسل "الاختيار"الجدل، أوضح الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز أن ما قاله خلال المشهد الذي ظهر فيه لم يكن ضمن سيناريو مكتوب ولم يطلب منه فريق العمل قراءة مادة معدة من قبل.

وأضاف خلال ظهوره في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"الفضائية: "أنا جلست في وسط الجنود في مدرسة الصاعقة، وقدمت محاضرة، ولم يخبرني أحد بما يجب أن أقوله في المشهد الذي ظهرت فيه". واعرب عن فخره بالظهور وسط الجنود والتقاط صور تذكارية معهم بزيه الازهري. وكان عبد المعز قد ظهر في مشهد ضمن الحلقة ال20 من مسلسل "الاختيار" وتحدث فيه عن الإمام ابن تيميه مدافعا عن أفكاره. وهو ما أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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