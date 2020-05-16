بالفيديو.. الفنان إبراهيم الزدجالي يتعافى من "كورونا" ويغادر مشفى"براجيل" في أبوظبي

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

أعلن الفنان العماني إبراهيم الزدجالي تعافية من اصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ومغادرته مستشفى "براجيل" في أبوظبي بعد تعافيه، لافتا إلى أن علاجه استغرق 20 يوماً.

وقال الزدجالي في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "بفضل الله ولطفه من علي سبحانه وتعالى الشفاء والعافية من مرض كورونا، فغادرت اليوم المستشفى بعد معاناة 20 يوماً مع المرض، وانا بصحة وعافية ولله الحمد والمنة".

الفنان العُماني "إبراهيم الزدجالي"، يغادر مستشفى "برجيل" في أبوظبي بعد أن منَّ الله عليه بالشفاء من مرض "كوفيد 19". #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/q6p8l8IfaW — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 15, 2020

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