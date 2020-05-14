وفاة الفنان و وزير الثقافة السوري الأسبق رياض عصمت بكورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي وزير الثقافة السوري الأسبق الكاتب والناقد والمخرج المسرحي، رياض عصمت، بعد إصابته بكورونا في مدينة شيكاغو الأميركية.

ونعاه عدد كبير من النجوم السوريين، وكان لعصمت بصمات في كثير من المجالات الأدبية والإعلامية، فهو قاص، ومؤلف، وناقد ومخرج مسرحي.

ولد في دمشق عام 1947، ونال درجة الإجازة في الأدب الإنكليزي.

له نحو 35 كتابا تنوعت بين الكتب النقدية، (وثمة من يصنفه بأنه من أهم النقاد العرب)، كما كتب عددا من المسرحيات، والمجموعات القصصية، ونشرها في عواصم عربية عدة، تضمنت كتباً نقدية ومسرحيات ومجموعات قصصية ورواية، كما كتب حوارات وسيناريوهات لمسلسلات تلفزيونية مثل"هولاكو"، "تاج من شوك"، "المجهول"، و"قصص الغموض".

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