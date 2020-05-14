5 دقائق مع «أساطير من العالم» عبر الأثير

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يسلّط برنامج «أساطير من العالم»، الذي تبثه إذاعة الشارقة للمرة الأولى طيلة أيام شهر رمضان الفضيل، الضوء على العديد من الأساطير التي تشتهر بها دول مختلفة حول العالم.

ويبث البرنامج يومياً عند 9:45 صباحاً ولا تتجاوز مدته خمس دقائق، إذ يجوب بمستمعيه دولاً مختلفة من العالم، ليقتنص من كل بلد أسطورة يتداولها السكان، ويغوص فيها بحثاً حتى يكتشف أصل شيوعها، ومدى رسوخها أو قناعة المجتمع بها، ومدى تأثيرها عليه.

ومن ضمن الأساطير التي يتناولها البرنامج، الحصان المجنح بيكاسوس، وطائر الرخ، والبعبع، وطائر العنقاء، وعلاء الدين، وعلي بابا، وأم الدويس، وأهرامات المايا المكسيكية، والكراكن، والهولندي الطائر، وبابا دريا، وأبوالسلاسل، وأحادي القرن، وذات الرداء الأحمر، ولوخ نيس.

وأوضح مخرج البرنامج عبدالله نور محمد أن الأسطورة في البرنامج قد تكون شخصية أو مخلوقاً، أو مكاناً، ما يجعل تناولها وإطلاع المستمعين على تاريخها، وأصول نشأتها وأسباب شيوعها، أمراً مهماً نظراً إلى أن آثارها لم تتوقف على المجتمعات التي خرجت منها فحسب، بل على العالم كله.

وأضاف: «البرنامج رحلة في بلدان العالم وثقافتها من خلال الأساطير، فهي تملك حكايات ممتعة وكانت عبر التاريخ مصدر إلهام للفنانين، والكتاب، وصنّاع السينما، إذ باتت تحمل دلالات ومعاني عميقة، وورد ذكرها في العديد من الكتب، والدراسات، والأفلام، والمسلسلات، والبرامج الوثائقية، التي أثرت الحراك الأدبي، والفني، بمختلف أشكاله».

وتعيد الإذاعة بث البرنامج طيلة شهر رمضان على مدار اليوم بشكل متفاوت، لتتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المستمعين لمتابعته، والاستفادة من المعلومات التي يقدمها.

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