براين آدمز يعتذر عن تعليقات مسيئة ضد الصين

المصدر: مونتريال - د.ب.أ

اعتذر المغني والشاعر الغنائي الكندي، براين آدمز، عن تعليقات اعتُبرت عنصرية ومسيئة، بعد ضجة أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تعليقات ألقى فيها بالمسؤولية في تفشي فيروس كورونا على «القسوة» التي تُعامل بها الحيوانات في أسواق صينية. واعتذر آدمز عبر حسابه على «إنستغرام»، أول من أمس، لـ«كل من شعروا بالإساءة» بسبب التعليقات التي نشرها في وقت سابق.

وقال: «أردت فقط أن أتحدث عن القسوة ضد الحيوانات في هذه الأسواق الرطبة (التي تبيع حيوانات حية)، كونها المصدر المحتمل للفيروس، وأروّج للتغذية النباتية».

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