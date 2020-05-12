تجربة عملية .."إنترفيرون-بيتا" يعزز فعالية علاج " كورونا"

المصدر: هونغ كونغ- رويترز

أفادت تجربة عملية أجريت على عينة عشوائية في ستة مستشفيات في هونغ كونغ أن إضافة "إنترفيرون-بيتا" إلى مزيج من عقاقير لوبينافير وريتونافير وريبافيرين المضادة للفيروسات قد يساعد في تخفيف الأعراض أو تقليص مدة الإقامة في المستشفيات للمرضى المصابين بمرض كوفيد-19 الذين تكون إصابتهم خفيفة أو متوسطة. وذكر الباحثون في مجلة لانسيت أن الوقت الذي استغرقه نصف المرضى على الأقل كي تثبت الاختبارات تحول إصاباتهم بالفيروس من إيجابية إلى سلبية كان سبعة أيام بإضافة "الإنترفيرون" مقابل 12 يوما دون إضافته. وأضافوا أن توليفة العقاقير التي تشتمل على الإنترفيرون "خففت أيضا الأعراض تماما خلال أربعة أيام". وقالوا إن هناك حاجة لتجربة أوسع نطاقا لتأكيد هذه النتائج.

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