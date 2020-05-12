«ديزني لاند شنغهاي» يفتح أبوابه رغم شبح «كورونا»

المصدر: شنغهاي - أ.ف.ب

أعاد متنزه ديزني لاند الترفيهي في شنغهاي، أمس، فتح أبوابه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق، فيما تقترب الصين من عودة الحياة إلى طبيعتها. وبات المتنزه الترفيهي في أكثر مدن الصين تعداداً للسكان الأول بين متنزهات ديزني الرئيسة الستة، الذي يعيد فتح أبوابه في العالم. لكن شبح فيروس كورونا المستجد لايزال مسيطراً. فقد استقبل المتنزه عدداً محدداً من الزوار، حجزوا بطاقاتهم مسبقاً مع قياس حرارتهم عند الوصول، وإبرازهم رمزاً صادراً من الحكومة، لإثبات أنهم لا يشكلون خطراً صحياً. وعبر مكبرات الصوت، بثت رسائل متكررة، تدعو الزوار إلى وضع القناع طوال الوقت، واحترام التباعد الاجتماعي، حتى عند الوقوف في طوابير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news