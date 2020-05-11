قنبلة من الحرب العالمية الثانية على طريق سريع في ألمانيا

المصدر: دوسلدورف-د ب أ

أعلنت سلطات مدينة كولونيا إغلاق الطريق السريع رقم 4 بالقرب من المدينة الواقعة غربي ألمانيا بسبب إبطال مفعول قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية. وأوضحت السلطات أن الطريق الرابطة بين كولونيا وكلتنبرج تم إغلاقها قبل وقت قصير من بدء إبطال مفعول القنبلة.

وكان قد تم العثور على القنبلة اليوم أثناء أعمال بناء، وعلى إثر ذلك تم إجلاء سكان منطقة هورت، وقد حضر أفراد من هيئة التخلص من العتاد الحربي ومصلحة النظام العام في المدينة، إلى مكان الحدث.

تجدر الإشارة إلى أن اكتشاف قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية أمر شائع نسبيا في المدن الألمانية التي شهدت قصفا عنيفا من قبل قوات الحلفاء في العام الأخير للحرب. وفي معظم الأحيان، يتم العثور على مثل هذه القنابل أثناء القيام بأعمال بناء.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news