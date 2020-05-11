سجن امرأة في بنغلاديش اعترفت بقتل 15 حماراً أزعجنها

المصدر: دكا -د ب أ



احتجزت شرطة بنغلاديش امرأة للاشتباه في قيامها بقتل أكثر من 12 حمارا من خلال تسميم غذائها، حسبما قال مسؤولون أمس.

وجرى قتل 15 حمارا على الأقل يوم الثلاثاء بالقرب من ملعب لكرة القدم في بلدة ماداريبور على بعد حوالي 70 كيلومترا من العاصمة دكا بعدما تم تقديم غذاء لها يحتوي على سم.

وعثر سكان محليون على الحيوانات وهي تختنق ولا تستطيع التنفس.

وقال مسؤول إدارة الغابات تاباش كومار جوبتا إنه تم ارسال المرأة (55 عاما) إلى السجن على ذمة التحقيقات بعدما اعترفت بتسميم الحمير.

وأوضح جوبتا أن المرأة ابلغت الشرطة أنها كانت تتعرض لإزعاج متكرر من الحمير عندما كانت تبحث عن غذاء.

وإذا أدينت المرأة في المحكمة، ستواجه عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام أو غرامة تبلغ 300 ألف تاكا (3536 دولارا) أو كلاهما.



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