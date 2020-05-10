الصين تتعرض لهجمة وباء جديد يصيب كبد الإنسان

المصدر: بترا

ذكرت جامعة هونغ كونغ في تقرير لها اليلة الماضية، أن الصين تتعرض لهجمة وباء جديد بسبب الفئران.

وقال التقرير، إن الوباء الجديد يصيب كبد الإنسان، ويجهز عليه في أيام، وعلى الرغم من وجود المرض في الأساس قبل ذلك إلا أنه بدأ يصبح في غاية الشراسة والسرعة.

وكانت جامعة هونغ كونغ قد حذرت من وجود تحور في مرض الإلتهاب الكبدي، بعد وفاة مواطن ستيني الأسبوع الماضي بالمرض، وأظهرت أبحاث الأطباء ضلوع الفئران في المرض وتأثيره المميت على الانسان.

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