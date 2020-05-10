رحيل الساحر ومروّض النمور روي هورن

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

توفي الساحر روي هورن، الذي كان واحداً من الثنائي الألماني «سيجفريد & روي»، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وهورن الذي رحل الجمعة في مدينة لاس فيغاس عن 75 عاماً، ولد في نوردنهام، بالقرب من مدينة بريمن الألمانية، وبصفته مروضاً للحيوانات، أصبح مشهوراً بظهوره مع النمور البيضاء والأسود، إلى جانب شريكه سيجفريد فيشباخر.

وانتهت مسيرة هورن المهنية فعلياً في أكتوبر 2003، عندما هاجمه نمر أثناء عرض، ما تسبب في تعرضه لإصابات خطيرة.

حيث لم يتعافَ بعدها تماماً من فقدان كمية كبيرة من الدم، وتعرضه لسكتة دماغية.

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