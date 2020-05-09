عالم فيروسات يحذر من هذه المدينة الاوروبية:"قنبلة موقوتة"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

حذر عالم للفيروسات من أن مدينة ميلانو الإيطالية "قنبلة موقوتة" لتفشي فيروس كورونا في المستقبل. وانتقد رئيس قسم الأمراض المعدية في أحد مستشفيات المدينة الإيطالية ماسيمو غالي، من التسرع في تخلي عدد كبير من قاطني المدينة عن قواعد أساسية من بينها المباعدة الاجتماعية بعد رفع الإغلاق تدريجيا في الرابع من الشهر الجاري. بحسب هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي".

يذكر أن ميلانو هي ثاني كبرى المدن الإيطالية بعد روما وتعتبر العاصمة الاقتصادية، كما أنها عاصمة إقليم لومبارديا الواقع شمالي البلاد والذي يعد بؤرة تفشي كورونا في البلاد. وتجاوزت حصيلة الوفيات جراء كورونا في إيطاليا 29 ألفا وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

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